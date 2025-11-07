Plains All American Pipeline LP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Plains All American Pipeline LP hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plains All American Pipeline LP 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Plains All American Pipeline LP mit einem Umsatz von insgesamt 11,58 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at