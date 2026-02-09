09.02.2026 06:31:29

Plains All American Pipeline LP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Plains All American Pipeline LP hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,57 Milliarden USD – eine Minderung von 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,43 Milliarden USD eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 44,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 50,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

