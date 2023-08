Plains All American Pipeline LP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Plains All American Pipeline LP hat am 04.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,250 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Plains All American Pipeline LP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,203 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 15,28 Milliarden USD ausgegangen.

