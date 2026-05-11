Plains All American Pipeline LP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Plains All American Pipeline LP hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Plains All American Pipeline LP 12,47 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at