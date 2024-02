Plains All American Pipeline LP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Plains All American Pipeline LP hat am 09.02.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,420 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,361 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 14,30 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,40 USD gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 48,71 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Plains All American Pipeline LP 57,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,33 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 46,96 Milliarden USD gelegen.

