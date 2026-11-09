Plains All American Pipeline LP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Plains All American Pipeline LP gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Plains All American Pipeline LP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,17 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at