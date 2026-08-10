Plains All American Pipeline LP präsentierte Quartalsergebnisse

Plains All American Pipeline LP hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,63 Prozent auf 17,69 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at