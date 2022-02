Plains All American Pipeline LP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Plains All American Pipeline LP hat am 10.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,560 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Plains All American Pipeline LP 12,95 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 117,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD sowie einen Umsatz von 9,57 Milliarden USD belaufen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,550 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Plains All American Pipeline LP ein Gewinn pro Aktie von -3,830 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Plains All American Pipeline LP im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 80,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 23,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,578 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 38,52 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at