Plains All American Pipeline LP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Plains All American Pipeline LP lud am 05.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plains All American Pipeline LP ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plains All American Pipeline LP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,34 Milliarden USD im Vergleich zu 13,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,382 USD je Aktie sowie einen Umsatz 15,86 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at