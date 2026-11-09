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09.11.2026 06:31:29
Plains GP A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Plains GP A hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plains GP A ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 15,17 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,57 Milliarden USD umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,468 USD sowie einem Umsatz von 15,23 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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