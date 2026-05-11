Plains GP A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Plains GP A präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,420 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Plains GP A mit einem Umsatz von insgesamt 12,47 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at