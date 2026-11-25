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25.11.2026 06:31:29
Plaintree Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Plaintree Systems gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Plaintree Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Plaintree Systems im vergangenen Quartal 4,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plaintree Systems 4,7 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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