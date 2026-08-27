Plaintree Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Plaintree Systems hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plaintree Systems ein EPS von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 6,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at