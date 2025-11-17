Plaintree Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Plaintree Systems hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Plaintree Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,7 Millionen CAD – eine Minderung von 31,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at