Plaintree Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Plaintree Systems lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Plaintree Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Plaintree Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

