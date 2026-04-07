Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
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07.04.2026 13:21:16
Plan 2 student loan interest rates capped at 6% in England
The cap on Plan 2 and postgraduate loan interest rates comes amid a risk of rising inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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