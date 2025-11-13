Plan B Media stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Plan B Media präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,070 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,36 Prozent zurück. Hier wurden 2,31 Milliarden THB gegenüber 2,55 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at