Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 10:02:50

Plan erst 2022 ausgerufen: Bericht: Mercedes-Benz verabschiedet sich von Luxusstrategie

Unter den deutschen Autobauern läuft es für Mercedes-Benz besonders mau. Als Konsequenz beerdigt der Konzern einem Bericht zufolge seine Luxus-Strategie. Obwohl erst 2022 gestartet, bringt sie keinen Erfolg und sorgt intern für Befremden. Seit dem Sommer wird bereits an einem neuen Einstiegsmodell gearbeitet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten