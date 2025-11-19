Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
19.11.2025 10:02:50
Plan erst 2022 ausgerufen: Bericht: Mercedes-Benz verabschiedet sich von Luxusstrategie
Unter den deutschen Autobauern läuft es für Mercedes-Benz besonders mau. Als Konsequenz beerdigt der Konzern einem Bericht zufolge seine Luxus-Strategie. Obwohl erst 2022 gestartet, bringt sie keinen Erfolg und sorgt intern für Befremden. Seit dem Sommer wird bereits an einem neuen Einstiegsmodell gearbeitet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
18.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.11.25