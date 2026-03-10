Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 15:51:22
Plan für Stellenabbau bekräftigt: VW-Konzern will 50.000 Jobs bis 2030 streichen
Europas größter Autobauer steht seit Jahren unter Druck. Unter anderem die zunehmende Konkurrenz aus China, der Wandel zur Elektromobilität und Zölle machen dem VW-Konzern zur schaffen. Und so fällt auch das jüngste Konzernergebnis bitter aus. An ihrem Vorhaben zum Stellenabbau wollen die Autobauer festhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
