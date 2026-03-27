Planet 13: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Planet 13 präsentierte in der am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Planet 13 ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CAD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,95 Prozent auf 35,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,4 Millionen CAD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,280 CAD. Im Vorjahr waren -0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,42 Prozent auf 144,45 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte Planet 13 159,48 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at