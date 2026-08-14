Planet 13: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Planet 13 äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Planet 13 31,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at