Planet Fitness A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Planet Fitness A veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Planet Fitness A 0,560 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Planet Fitness A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 376,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 340,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,62 USD, nach 2,00 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Planet Fitness A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at