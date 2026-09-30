PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
|
01.10.2026 01:52:25
Planet Fitness COO Dumps 23% of His Direct Equity Stake After the Stock Crashed
William Bode, Chief Operating Officer of Planet Fitness, Inc. (NYSE:PLNT), sold 7,000 shares of Class A Common Stock on September 14, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($51.22); post-transaction value based on September 14, 2026 market close ($51.16).
Planet Fitness, Inc. operates as a leading provider of fitness facilities with TTM revenue of $1.4 billion. The company's asset-light franchising model, combined with strategic corporate-owned locations, provides operational leverage and geographic diversification across North America and select international markets. The company's competitive positioning is anchored by its low-cost membership offering and brand recognition in the value-oriented fitness segment.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLANET INC
Analysen zu PLANET INC
Aktien in diesem Artikel
|PLANET INC
|1 170,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.