PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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16.08.2026 18:35:00
Planet Fitness Director Spinelli Buys 10,000 Shares for $492,800 -- Should Investors Buy Too?
Stephen Spinelli Jr, a Director at Planet Fitness, Inc. (NYSE:PLNT), purchased 10,000 shares of Class A common stock on Aug. 10, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($49.28); post-transaction value based on Aug. 10, 2026, market close ($48.96).Planet Fitness, Inc. operates as a leading fitness franchisor with a market capitalization of $3.9 billion and TTM revenue of $1.4 billion. The company employs a predominantly franchised operating model that minimizes capital requirements while generating recurring revenue through licensing agreements and membership fees. With 4,393 employees and a diversified revenue base spanning franchising, corporate operations, and equipment sales, Planet Fitness maintains a competitive position in the leisure and fitness sector through its value-oriented brand positioning and geographic diversification.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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