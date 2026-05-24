PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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24.05.2026 02:13:02
Planet Fitness Grew Revenue 22%, So Why Did One Investor Trim $20 Million?
Dorsal Capital Management, LP reduced its position in Planet Fitness (NYSE:PLNT) during the first quarter, selling an estimated $19.78 million based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026, SEC filing.Dorsal Capital Management, LP disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, that it sold 225,000 shares of Planet Fitness in the first quarter. The estimated transaction value is $19.78 million based on the average closing price over the quarter. The quarter-end value of the stake decreased by $110.48 million, a figure that includes both trading activity and price changes.Planet Fitness, Inc. is a leading operator and franchisor of fitness centers, with a broad network spanning the United States and several international locations. The company leverages a high-volume, low-cost model to attract a wide demographic, focusing on accessibility and affordability in the fitness industry. Its scale and franchise-driven strategy provide a competitive advantage in expanding market reach and maintaining consistent revenue streams.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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