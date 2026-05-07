Planet Fitness Inc. Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $51.55 million, or $0.65 per share. This compares with $41.87 million, or $0.50 per share, last year.

Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $59.45 million or $0.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.9% to $337.24 million from $276.66 million last year.

Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.55 Mln. vs. $41.87 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.50 last year. -Revenue: $337.24 Mln vs. $276.66 Mln last year.