Planet Fitnes a Aktie
WKN DE: A14U2K / ISIN: US72703H1014
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07.05.2026 12:39:21
Planet Fitness Inc. Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $51.55 million, or $0.65 per share. This compares with $41.87 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $59.45 million or $0.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.9% to $337.24 million from $276.66 million last year.
Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.55 Mln. vs. $41.87 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.50 last year. -Revenue: $337.24 Mln vs. $276.66 Mln last year.
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