Planet Fitness Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) released earnings for third quarter of $52.001 million

The company's earnings came in at $52.001 million, or $0.70 per share. This compares with $58.829 million, or $0.70 per share, last year.

Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $61.924 million or $0.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.0% to $359.97 million from $330.34 million last year.

Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.001 Mln. vs. $58.829 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.70 last year. -Revenue: $359.97 Mln vs. $330.34 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 6 % Full year revenue guidance: 8 %