Planet Fitnes a Aktie
WKN DE: A14U2K / ISIN: US72703H1014
|
05.11.2026 12:41:17
Planet Fitness Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) released earnings for third quarter of $52.001 million
The company's earnings came in at $52.001 million, or $0.70 per share. This compares with $58.829 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $61.924 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $359.97 million from $330.34 million last year.
Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.001 Mln. vs. $58.829 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.70 last year. -Revenue: $359.97 Mln vs. $330.34 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 6 % Full year revenue guidance: 8 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Planet Fitness Inc (A)
|
04.11.26
|Ausblick: Planet Fitness A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Planet Fitness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Planet Fitness Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Planet Fitness Inc (A)
|53,84
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.