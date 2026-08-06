Planet Fitnes a Aktie
WKN DE: A14U2K / ISIN: US72703H1014
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06.08.2026 12:55:59
Planet Fitness Inc. Reveals Climb In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $67.08 million, or $0.87 per share. This compares with $58.02 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $68.45 million or $0.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $365.22 million from $340.88 million last year.
Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.08 Mln. vs. $58.02 Mln. last year. -EPS: $0.87 vs. $0.69 last year. -Revenue: $365.22 Mln vs. $340.88 Mln last year.
Revenue to increase approximately 7% Adjusted net income per share, diluted to increase approximately 6% (previously approximately 4%), based on adjusted diluted weighted-average shares outstanding of approximately 77.0 million (previously approximately 79.0 million), inclusive of the shares repurchased through the second quarter of 2026
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