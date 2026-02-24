Planet Fitnes a Aktie

Planet Fitnes a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U2K / ISIN: US72703H1014

24.02.2026 12:36:29

Planet Fitness Inc. Reveals Increase In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $60.39 million, or $0.73 per share. This compares with $47.08 million, or $0.56 per share, last year.

Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $69.00 million or $0.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $376.26 million from $340.45 million last year.

Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $60.39 Mln. vs. $47.08 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.56 last year. -Revenue: $376.26 Mln vs. $340.45 Mln last year.

Planet Fitness Inc (A) 78,00 1,96% Planet Fitness Inc (A)

