Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.04.2026 01:21:00
Planet Fitness Stock Has Been Absolutely Hammered This Year. Is It Time to Buy?
Shares of fitness operator Planet Fitness (NYSE: PLNT) have been hit hard this year. The stock is down more than 32% year to date, driven by concerns that the company's best days of growth may be behind it.But investors wondering if this steep sell-off has created a lucrative buying opportunity need to look closely at the underlying business. While Planet Fitness remains a formidable brand with a loyal membership base, the company saw a deceleration on some key metrics in Q4.On the other hand, Planet Fitness continues to expand rapidly, and it has seen success with price increases.So, is the stock a buy? To find out, we'll have to take a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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