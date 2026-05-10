PLANET Aktie

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WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003

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11.05.2026 00:02:00

Planet Fitness Stock Plunged Following Earnings. Should You Buy?

The current earnings season is not over yet, but Planet Fitness (NYSE: PLNT) is on track to become one of the more notable stocks of this period.The gym stock -- which was already down significantly for the year -- lost almost one-third of its value following its first quarter earnings release Thursday. Cuts to its sales and earnings guidance, as well as management's decision not to increase the price of its premium Black Card membership, appeared to spook investors. The stock is now down by about 58% year to date.That may leave investors wondering what to do. Should they buy Planet Fitness or stay away from what has suddenly become an even more volatile stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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