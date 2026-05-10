PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
|
11.05.2026 00:02:00
Planet Fitness Stock Plunged Following Earnings. Should You Buy?
The current earnings season is not over yet, but Planet Fitness (NYSE: PLNT) is on track to become one of the more notable stocks of this period.The gym stock -- which was already down significantly for the year -- lost almost one-third of its value following its first quarter earnings release Thursday. Cuts to its sales and earnings guidance, as well as management's decision not to increase the price of its premium Black Card membership, appeared to spook investors. The stock is now down by about 58% year to date.That may leave investors wondering what to do. Should they buy Planet Fitness or stay away from what has suddenly become an even more volatile stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLANET INC
Analysen zu PLANET INC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PLANET INC
|1 238,00
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen beenden Handel knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.