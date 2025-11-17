Planet Green gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Planet Green äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,8 Millionen USD – eine Minderung von 57,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at