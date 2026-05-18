Planet Green informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Planet Green hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Planet Green -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 657,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at