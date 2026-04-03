Planet Green legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Planet Green äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,46 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Planet Green hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,350 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,000 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,04 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,73 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at