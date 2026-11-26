PLANET äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 16,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PLANET 18,25 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat PLANET 798,1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 795,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at