Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.04.2026 15:15:00
Planet Labs, Rocket Lab, and AST SpaceMobile All Jumped After the SpaceX IPO Announcement
SpaceX is a private company run by Elon Musk, the often controversial CEO of Tesla (NASDAQ: TSLA). SpaceX is one of the largest space companies in the world, regularly launching satellites and spacecraft into orbit. The fact that SpaceX is planning to hold an initial public offering (IPO) is a very big deal. However, Wall Street often gets overly excited about events like this.SpaceX hopes to raise up to $75 billion in its IPO. That would give the company a starting valuation of around $1.75 billion according to some news outlets. Investors have long sought ways to own a piece of SpaceX even though it isn't yet public, noting that it is the top holding of Baron Partners Fund (BPTRX). Baron Partners Fund was an early investor in Tesla, as well, which is also one of the fund's largest holdings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|74,80
|-10,74%
|PLANET INC
|1 252,00
|0,00%
|Planet Labs
|27,80
|-4,14%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|61,10
|2,17%
|Tesla
|309,80
|3,32%
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