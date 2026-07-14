PLANET Aktie

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WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003

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14.07.2026 13:30:01

Planet Labs CEO Sells Company Shares Worth $5.2 Million. Here's What That Means for Investors.

William Spencer Marshall, co-founder, CEO, and Chairperson of Planet Labs PBC (NYSE:PL), reported a sale of 200,000 shares on July 10, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($25.92); post-transaction value based on July 10, 2026 market close ($26.05).Planet Labs PBC operates as a leading provider of frequent, global geospatial intelligence through its constellation of Earth observation satellites and cloud-native data platform. The company has demonstrated significant market momentum, with a one-year stock price appreciation of 294.7%, reflecting growing institutional demand for real-time satellite imagery and geospatial analytics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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