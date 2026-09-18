Planet Labs Aktie

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WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063

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18.09.2026 07:03:51

Planet Labs CEO's Stake in the Company Drops by Over 100,000 Shares Worth $2.2 Million

William Spencer Marshall, co-founder and Chief Executive Officer of Planet Labs PBC (NYSE:PL), disclosed a sale of 134,642 shares on September 15, 2026 in an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($16.02); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($16.02).

Planet Labs PBC is a leading provider of frequent, global geospatial data derived from its proprietary satellite constellation, serving institutional customers across defense, intelligence, agriculture, and commercial sectors. The company has demonstrated significant market momentum, with trailing 12-month revenue of $378.3 million as of September 2026.

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