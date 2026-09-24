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WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003

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24.09.2026 06:51:37

Planet Labs Co-Founder Dumps ~106,000 Shares in $1.8 Million Transaction

Robert H. Schingler, co-founder and Chief Strategy Officer, reported the disposition of ~106,000 shares of Planet Labs PBC (NYSE:PL) on Sept. 15 and Sept. 17, 2026, according to an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($16.48); post-transaction value based on September 17, 2026 market close ($16.99).

Planet Labs PBC, based in San Francisco, is a leading provider of Earth observation data and analytics, operating one of the world's largest satellite constellations. The company has demonstrated significant market momentum, with its stock appreciating 66.08% over the past year, reflecting growing demand for accessible geospatial intelligence.

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