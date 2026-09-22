Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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22.09.2026 15:58:00
Planet Labs eröffnet Satellitenfabrik in Berlin
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Planet Labs startet in Kürze die Produktion von Satelliten in Berlin. Die ersten Satelliten sollen in diesem Jahr fertig sein und Anfang 2027 ins All fliegen.
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Nachrichten zu Planet Labs
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|US satellite maker Planet Labs opens Berlin factory as military demand booms (Financial Times)
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02.09.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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19.08.26
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03.06.26
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20.05.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Planet Labs
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