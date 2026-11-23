Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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23.11.2026 14:25:00
Planet Labs Is Down 68% From Its High and Just Won a European Space Agency Pilot. Here's Whether a $1,000 Investment Makes Sense Now.
Planet Labs (NYSE: PL) shareholders have been enduring a brutal stretch. While the company enjoyed a valuation run-up through much of this year's first half, the stock has seen a dramatic pullback in conjunction with broad-based downward valuation reratings for space stocks and a combination of macroeconomic, industry, and business-specific risk factors.
As of this writing, Planet Labs stock is down 47% across 2026's trading -- and its off 80% from the lifetime high it reached earlier in the year. On the other hand, the company has recently won a European Space Agency (ESA) pilot program. Following its dramatic valuation pullback, would it make sense to invest $1,000 in Planet Labs right now?
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