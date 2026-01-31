Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
|
31.01.2026 20:51:36
Planet Labs PBC Director Sells 47K Shares Worth Over $1 Million
Director Kristen Robinson disposed of 47,835 shares of Planet Labs PBC (NYSE:PL) in an open-market sale on Jan. 21, 2026, for a total approximate value of ~$1.3 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($26.96); post-transaction value based on Jan. 21, 2026 market close ($26.38).* 1-year performance calculated as of Jan. 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu PLANET INC
