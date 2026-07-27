Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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27.07.2026 22:10:01
Planet Labs PBC vs. Snowflake: Is a Space Stock or AI Cloud Stock the Better Buy in 2026?
As space-based imagery meets cloud-scale analytics, which growth path offers the most potential? Planet Labs PBC (NYSE:PL) and Snowflake (NYSE:SNOW) represent two different ways to invest in the future of data-driven decision making.Planet Labs PBC provides a daily digital record of Earth, while Snowflake offers a cloud platform for organizing and analyzing massive amounts of data. Both companies are positioned to benefit from the rise of artificial intelligence, as high-quality data is the primary fuel for these advanced machine learning models.Planet Labs PBC operates a proprietary constellation of more than 200 satellites that capture daily imagery of the entire landmass of Earth. This data is sold through multi-year licensing agreements to a diverse client base, including the U.S. government, NATO, and Sweden. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as revenue growth is heavily reliant on securing renewals with these large government accounts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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