Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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19.09.2026 10:05:00
Planet Labs Stock Is Down 67% From Its High. Time To Buy?
Planet Labs (NYSE: PL) stock had been on a meteoric rise amid its rapid growth and high demand for its up-to-date Earth images. Unfortunately, after peaking in May, the stock reversed course and gave up about 67% of its value.
Despite the decline, the sell-off has continued and shows no obvious signs of bottoming. Amid those conditions, should investors begin to buy or remain on the sidelines?
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