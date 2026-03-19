PLANET Aktie

PLANET für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003

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19.03.2026 23:01:00

Planet Labs’ stock soars as the satellite company says AI will unlock more business

The company, a Google partner, delivered record revenue for its latest fiscal year, reflecting growing demand for satellite imagery.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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