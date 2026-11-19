Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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19.11.2026 07:30:01
Planet Labs Teams Up With Stoke Space -- Just In Case SpaceX Really Retires the Falcon 9
Planet Labs (NYSE:PL) has a problem.
Planet Labs owns the world's biggest constellation of Earth observation satellites -- approximately 200 satellites in orbit, comprising the Dove and SkySat constellations that capture over 25 terabytes of imagery each day. These satellites only last about three to five years in orbit, however, before they fall out of the sky and must be replaced. This means that, even without growing its constellation size, Planet Labs needs to continually launch rockets with new satellites to refresh its fleet.
Image source: Getty Images.
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