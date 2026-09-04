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WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098

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04.09.2026 05:49:02

Planet Labs vs. Snowflake: Evaluating the Better High-Growth Stock to Buy for 2026

As businesses rely on specialized data for decision-making, choosing between satellite imagery and cloud analytics is a tough call. Is Planet Labs PBC (NYSE:PL) or Snowflake (NYSE:SNOW) the better buy today?Planet Labs provides high-frequency satellite imagery, capturing the entire Earth every day. Snowflake operates a cloud data platform that lets companies store and analyze massive datasets. While they serve different niches, both companies represent high-growth plays on the modern data economy, making them frequent targets for investors seeking exposure to tech-driven disruption.Planet Labs operates a fleet of approximately 200 satellites to provide daily Earth-imaging data and analytics. It serves a diverse customer base including agriculture, energy, and forestry, and its latest annual report mentions recent contracts with NATO and the government of Sweden. High revenue concentration with a small number of customers adds a layer of risk to the business since a single departure could significantly impact the top line.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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