12.12.2025 06:31:28
Planet Labs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Planet Labs hat am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,3 Millionen USD – ein Plus von 32,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Planet Labs 61,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
