|
27.02.2026 06:31:29
PLANET präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PLANET hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 15,54 JPY gegenüber 14,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 778,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 785,6 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.