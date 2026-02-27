PLANET präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PLANET hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 15,54 JPY gegenüber 14,80 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 778,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 785,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at