26.11.2025 06:31:28
PLANET präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PLANET präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
PLANET hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,15 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 795,0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 807,1 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
